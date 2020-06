Streit über Hongkong: China stoppt Kauf von US-Agrarprodukten

Die wieder zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China hatten Anleger an der Wall Street bereits am Freitag verunsichert. Kritiker befürchten durch das neue Gesetz einen größeren Zugriff der Regierung in Peking auf Hongkong und den Verlust von Freiheiten, die die ehemalige britische Kronkolonie seit ihrer Rückgabe an China 1997 genießt.