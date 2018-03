Streit um Äußerungen zum Holocaust: Hakenkreuz-Schmierereien an polnischer Botschaft in Tel Aviv

Polens Ministerpräsident Mateus Morawiecki hatte am Samstag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz auf die Frage eines israelischen Reporters zum umstrittenen polnischen Holocaust-Gesetz geantwortet. Der Reporter hatte gefragt, ob auch er mit einer Strafe rechnen müsse, wenn er in Polen über seine Mutter berichte, die den Holocaust überlebt und ihm erzählt habe, Polen hätten mit der Gestapo kollaboriert. Darauf hatte Morawiecki geantwortet, es habe polnische Täter gegeben, so wie es jüdische, ukrainische, russische und deutsche Täter gegeben habe.