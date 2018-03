Streit um Atomwaffen: Japan und Südkorea wollen im Nordkorea-Konflikt zusammenarbeiten

Zuvor hatten sich Suh Hoon und der japanische Außenminister Taro Kono darauf verständigt, weiter „maximalen Druck“ auf Nordkorea auszuüben, bis das kommunistische Land konkrete Schritt hin zur Denuklearisierung ergreift. Anlass des Besuches des südkoreanischen Geheimdienstchefs in Japan war, die Regierung in Tokio von den Gesprächen südkoreanischer Emissäre in Pjöngjang und Washington zu unterrichten.