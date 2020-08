Streit um Briefwahl: Trump gibt Blockade von Post-Mitteln zu

Trump behauptet immer wieder, die Demokraten strebten reine Briefwahlen an. Das ist zwar falsch, viele befürworten jedoch, dass alle Wähler angesichts der Coronavirus-Pandemie die Möglichkeit, von zuhause per Brief zu wählen. Die Präsidentschaftswahl findet in den USA am 3. November statt, derzeit liegt Trump in Umfragen hinter seinem demokratischen Rivalen Joe Biden.