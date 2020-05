Streit um Corona-Impfstoff Frankreichs Präsident Macron spricht mit Sanofi-Spitzenmanagern

In den USA ist der Impfstoff ein großes Thema: Nach Auffassung von Macrons US-Kollegen Donald Trump handelt es sich um die größte Anstrengung seit dem Zweiten Weltkrieg. „Es hat in der Geschichte noch nie so ein Impfstoffprojekt gegeben wie dieses“, hatte der Herr des Weißen Hauses Ende vergangener Woche erklärt. „Seit dem Zweiten Weltkrieg hat niemand mehr so etwas gesehen, wie wir es jetzt in unserem Land tun. Unglaublich.“