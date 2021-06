Streit um Impfstoff-Lieferungen Belgisches Gericht: Astra-Zeneca muss weitere 50 Millionen Dosen an die EU bis Ende September liefern

Astra-Zeneca stellte das Urteil jedoch anders da und sah seine eigene Position gestärkt. „Astra-Zeneca begrüßte heute das Urteil des Gerichts erster Instanz in Brüssel“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Der Richter hat die Lieferung von 80,2 Millionen Dosen bis 27. September 2021 angeordnet. Bis heute hat die Firma mehr als 70 Millionen Dosen an die Europäische Union geliefert und wird bis Ende Juni 2021 erheblich über die 80,2 Millionen Dosen kommen.“