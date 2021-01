Streit um Impfstofflieferungen „Akt der Feindschaft“: Nordirland empört über EU-Kontrollen – Premier Johnson zeigt sich besorgt

In einem Text der auf Webseite der EU am Freitagabend wurde der Eindruck erweckt, Brüssel wolle einen Notfallmechanismus in Gang setzten, der Kontrollen an der inneririschen Grenze erlaubt. Der offenbar weder mit Dublin noch mit London abgestimmte Schritt rief helle Empörung in Großbritannien und vor allem in Nordirland hervor.