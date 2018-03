Streit um Landesnamen: Mazedonien entfernt Schilder im Streit mit Griechenland

SkopjeMazedonien baut als Zeichen guten Willens gegenüber Griechenland Autobahnschilder mit dem Namen Alexanders des Großen ab. Die ersten 25 Hinweiszeichen an der wichtigsten Autobahn des Landes seien entfernt worden, sagte der Chef der Straßenmeisterei, Gajur Kadriu, am Mittwoch. Die Regierung hat verfügt, die Verkehrsverbindung solle künftig Freundschaftsautobahn heißen. Der Name Alexander der Große war von der Vorgängerregierung installiert worden.