Streit um Mauerbudget Trumps Notstand dürfte ein Fall für die Gerichte werden

Der Präsident ließ die Presse auf sich warten. Mehr als eine halbe Stunde nachdem der Termin angekündigt war, trat Donald Trump durch die Glastür des Weißen Hauses hinaus in den Rosengarten. „Wir sind hier, um eine humanitäre Krise an unserer Südgrenze anzugehen“, so der Präsident. Dann verkündete er offiziell, was bereits am Vortag durchgesickert war. „Wir werden einen nationale Notstandserklärung unterschreiben“, so Trump. „Es ist eine großartige Sache. Wir haben eine Invasion von Drogen, eine Invasion von Gangs, eine Invasion von Menschen.“