Streit um Nord Stream 2 Transatlantisches Tauwetter – jetzt ist Berlin am Zug

Damit bietet sich auch Berlin eine Chance, an einer Verbesserung der transatlantischen Beziehungen zu arbeiten. Bisher kommen in Washington jedoch kaum Signale an, dass die Bundesregierung von ihrer Seite viel dafür tun würde, die Dinge ebenfalls zu verbessern. Abgesehen von freundlichen Telefonaten zwischen Kanzleramt und Weißem Haus und einer angeblich besseren Kooperation auf der Arbeitsebene hört man in der amerikanischen Hauptstadt derzeit herzlich wenig aus Deutschland.