Streit um Schuldenobergrenze Diese vier Grafiken zeigen die Verschuldung der USA

Im vergangenen Jahr lag das BIP bei knapp 25,5 Billionen US-Dollar – also deutlich unter der Marke aller Kredite. Damit liegt die Schuldenquote bei über 120 Prozent. Auch in den kommenden Jahren ist keine Besserung in Sicht. Denn auch der amtierende Präsident Joe Biden setzt auf Investitionen. 2022 stellte er ein Konjunkturpaket zur Modernisierung der US-Infrastruktur vor. Rund zwei Billionen Dollar sollen dafür in die Hand genommen werden.