Streit um Spitzenposten IWF-Kandidatin Georgiewa - Europas Blamage

Osteuropa ging am Schluss beim großen EU-Personalpaket völlig leer aus, was Frankreich dazu geführt haben könnte, Georgiewa nun zu unterstützen.

In mehreren EU-Hauptstädten wird kritisiert, dass Frankreich in Person von Bruno Le Maire nicht der ehrliche Makler bei der Personalsuche war, als den er sich ausgab. Le Maire wurde Profilierungssucht unterstellt. Nachdem der französische Präsident Emmanuel Macron maßgeblich das EU-Jobpaket gestaltet hat, wollte er offensichtlich beweisen, dass auch er Personalpolitik beherrsche, heißt es in Brüssel.