Streit um Strafzölle: Handelsgespräche zwischen China und den USA laufen „konstruktiv“

Washington, New YorkDie USA haben sich optimistisch zum Verlauf der Handelsgespräche mit China geäußert. Ein Telefonat zwischen beiden Seiten sei gut und konstruktiv verlaufen, sagte der Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, am Dienstagabend. Es werde erwogen, sich nun persönlich zu treffen. Das Weiße Haus hatte zuvor mitgeteilt, der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin hätten mit dem stellvertretenden chinesischen Ministerpräsidenten Liu He und Minister Zhong Shan telefoniert. Es sei darum gegangen, noch offene Fragen in dem Handelskonflikt zu klären. Die Gespräche würden bei passender Gelegenheit fortgesetzt.