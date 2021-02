Streit um Subventionen: USA streben Lösung im Airbus-Boeing-Streit mit EU an

Die USA gehen im Streit mit der Europäischen Union (EU) über Subventionen für Boeing und Airbus auf Europa zu. „Wir wissen, dass auf beiden Seiten des Atlantiks großes Interesse an einer Lösung des Flugzeugbauer-Streits besteht. Das Büro des Handelsbeauftragten freut sich darauf, in Zusammenarbeit mit unseren europäischen Verbündeten zu einem Ergebnis zu kommen, sobald Katherine Tai im Amt bestätigt ist“, teilte das Büro des US-Handelsbeauftragten (USTR) am Mittwoch (Ortszeit) mit. Ein Termin für die Bestätigung der Handelsexpertin in ihrer neuen Position durch den US-Senat steht noch aus.