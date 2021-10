Streit um U-Boote: Freihandelsgespräche zwischen Australien und EU verschoben

Danach hatte sich Australien mit dem französischen Rüstungskonzern DCNS im Jahr 2016 geeinigt, dass dieser zwölf konventionelle U-Boote mit Dieselantrieb für Down Under bauen soll. Doch Premierminister Scott Morrison ließ den Deal im September platzen, als sein Land mit den USA und Großbritannien eine Sicherheitsallianz einging, in deren Rahmen Australien mit nuklearbetriebenen U-Booten aus amerikanischer Produktion ausgestattet werden soll.