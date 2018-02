Streit um Zollunion: Britischer Außenminister Johnson spielt Irland-Grenzstreit mit bizarrem Vergleich herunter

Das gleiche Argument brachte Handelsminister Fox später in seiner Brexit-Rede vor. In den vergangenen Wochen hatten Johnson und Brexit-Minister David Davis schon jeweils Aspekte des Brexit-Kurses der Regierung vorgestellt, Fox war nun als dritter Minister an der Reihe. Am Freitag dann will Premierministerin Theresa May selbst ihre dritte Grundsatzrede zum Brexit halten.