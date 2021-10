Das bedeutete, dass Frankreich ein milliardenschweres Geschäft für U-Boote mit Dieselantrieb für Australien verlor. Das hatte in Paris zu wütenden Reaktionen geführt und Zweifel an der Verlässlichkeit der transatlantischen Partnerschaft genährt. Frankreich hatte daraufhin sogar zeitweise seine Botschafter in den Partnerländern abgezogen.



Mehr zum Thema: Der gescheiterte U-Boot-Deal zwischen Frankreich und Australien trifft die Thyssenkrupp-Tochter Atlas Elektronik. Doch der deutsche Sonartechnikausrüster hat einen Plan B.