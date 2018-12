 Strenge Importregeln: Müllexporte nach China brechen ein

In Branchenkreisen heißt es zudem, dass deutsche Exporteure andere Märkte in Asien in den Fokus genommen haben und den Plastikabfall dorthin verschiffen. Wie aus der Liste des Statistischen Bundesamtes hervorgeht, gingen die Importvolumina für deutschen Plastikabfall in Indien, Malaysia und Indonesien Anfang 2018 deutlich in die Höhe. So wurden 2017 den Angaben zufolge rund 42 000 Tonnen Plastikabfall nach Indien verschifft, in den ersten zehn Monaten 2018 waren es schon 57 000 Tonnen. In Indonesien stieg der Wert von nahe null (rund 600 Tonnen) auf 49 500 Tonnen Plastikabfall. „Wenn ein Markt zumacht, sucht die Branche sich nun mal andere Märkte“, heißt es in Branchenkreisen.