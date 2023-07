Streumunition für die Ukraine: „Diese Bomben sind ein Albtraum für Russlands Soldaten“

Auch neue Technik kann im Einsatz versagen, auch ein kleinerer Prozentsatz an Blindgängern kann für unerträgliches Leid sorgen…

Ich glaube, die Ukraine kalkuliert wie folgt: Ich setze eine Munition mit einer gewissen Restwahrscheinlichkeit an Blindgängern ein. Über einem Gebiet, das von den Russen bereits völlig vermint worden ist. Dass ich also bei einer Rückeroberung sowieso räumen muss. Dann könnten die Ukrainer die Waffen einsetzen, aber gleichzeitig die Gefahr für die eigenen Leute kleinhalten. Man will ja auch nicht sein eigenes Territorium unbewohnbar machen.