Strommarkt Wie der Schutz der Stromkunden in Brüssel nach hinten losging

Denkt E.on-Chef Leonhard Birnbaum an Brüssel, kann er sich so richtig in Rage reden. Nicht weil die EU neue Regulierung für seine Branche plant, sondern weil die belgische Hauptstadt vormacht, was passiert, wenn Politiker versuchen, Stromkunden fast bedingungslos zu schützen. Nirgendwo in Europa blieben so viele Stromrechnungen unbezahlt wie in Brüssel, behauptet Birnbaum. „Eine Garantie, dass der Strom immer fließt“, sagt der Vorstandsvorsitzende des Essener Energiekonzerns, „provoziert Trittbrettfahrer-Verhalten zulasten aller anderen Kunden.“