„Strompreis-Gipfel“ Peter Altmaier will die Stromkosten für Mittelständler regulieren

Kritiker eines zu raschen Kohleausstiegs befürchten ebenfalls höhere Strompreise. Altmaier sagte der Zeitung, Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit müssten erhalten bleiben. Zudem müssten neue Jobs in den Kohleregionen entstehen: „Das ist ein Prozess, der sicherlich viele Jahre benötigt.“ Der Bund werde hier „Geld in die Hand nehmen“, um Stellen in zukunftssicheren Industrien zu schaffen.