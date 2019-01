Studie China fährt Investitionen in USA und Europa stark zurück

14. Januar 2019 , aktualisiert 14. Januar 2019, 05:01 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

China hat einer Studie zufolge im vergangenen Jahr deutlich weniger in den USA und Europa investiert. Die Exporte wachsen hingegen so stark an wie seit 2011 nicht mehr.