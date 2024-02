Deutschland, die Schweiz und Österreich fielen auf niedrigem Niveau leicht aus dem Rahmen, weil die Zahl chinesischer Übernahmen und Beteiligungen sogar zulegte: In Deutschland zählte EY 28 chinesische Firmenkäufe, zwei mehr als im Vorjahr. Das Investitionsvolumen lag mit 202 Millionen US-Dollar laut EY aber auf dem niedrigsten Stand seit dem Jahr 2010. Nicht in diese Zahl aufgenommen sind Risikokapitalinvestitionen in deutsche Start-ups, an denen chinesische Unternehmen sich beteiligten.