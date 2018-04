Studie der Bertelsmann-Stiftung: Die Menschen lieben den Freihandel – und fürchten die Globalisierung

In den Schwellenländern waren im Durchschnitt 64 Prozent der Befragten überzeugt, dass die Globalisierung positiv wirkt; in China waren es sogar 77 Prozent, in Mexiko 73 Prozent, in Indien 72 Prozent. In Deutschland dagegen waren nur 40 Prozent vom „guten Einfluss“ der Globalisierung überzeugt, 31 Prozent finden sie „schlecht“, und 29 Prozent sind mit einem „weiß ich nicht“ zumindest skeptisch. Ähnlich sieht es in den USA, Japan, Frankreich und Großbritannien aus.