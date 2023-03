Studie: Deutsche Firmen investieren mehr als je zuvor in China

Trotz Skepsis der Politik und Problemen bei Lieferketten wollen viele deutsche Firmen dem China-Geschäft aber her nicht den Rücken kehren. „Für die meisten Unternehmen ist ein Rückzug aus dem chinesischen Markt derzeit kein Thema“, hieß es jüngst in einer Studie des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME). Alternative Lieferantenstrukturen zum bestehenden Geschäft in China aufzubauen, sei komplex und ressourcenintensiv.