Studie: Deutsche Top-Konzerne steigern Forschungsausgaben langsamer als ausländische Konkurrenz

Berlin Die deutschen Großkonzerne steigern ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung einer Studie zufolge deutlich langsamer als ihre Konkurrenten in den USA und China. Insgesamt stieg das Innovationsbudget der 35 deutschen Unternehmen, die sich in der Liste der Top-500-Konzerne weltweit platzieren, im vorigen Jahr um neun Prozent auf 60 Milliarden Euro, wie die am Sonntag veröffentlichte Untersuchung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY zeigt.