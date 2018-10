Studie: Großbritannien: Russlands Geheimdienst steckt hinter Cyber-Attacken auf westliche Institutionen

LondonDer russische Militärgeheimdienst GRU steckt nach Ansicht der britischen Regierung hinter einer Reihe von Cyber-Angriffen auf westliche Staaten und Institutionen in den vergangenen Jahren. In einer am Donnerstag veröffentlichten Studie wurde der Geheimdienst als Angreifer im Internet beschrieben, der Zwietracht in der Welt säen wolle.