Studie Weltweit zu wenig Fortschritt beim Klimaschutz

14. November 2023 | Quelle: dpa

In der WRI-Studie wird das 1,5-Grad-Ziel konkret übersetzt in Vorgaben für einzelne Sektoren. Die Bilanz: trostlos. Bild: Bild: dpa

Die Anstrengungen beim Klimaschutz rund um den Globus hinken einer neuen Studie zufolge weit dem Ziel hinterher, die Erderwärmung auf ein erträgliches Maß zu begrenzen. An Tempo fehlt es unter anderem in den Sektoren Energie, Industrie, Transport sowie dem Umbau der Land- und Forstwirtschaft. Einzig die weltweiten Verkaufszahlen für Elektroautos sind auf Linie mit dem Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen, wie der am Dienstag veröffentlichte Bericht „State of Climate Action” des World Resources Institute (WRI), des NewClimate Institute und sowie Climate Analytics und des Bezos Earth Fund zeigt.