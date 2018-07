Studie zeigt Bei Straftaten von US-Firmen drückt Trump gern ein Auge zu

Die Regulierung der Wirtschaft zu lockern, war eines der zentralen Wahlversprechen von Trump. Und in diesem Punkt hat er den Ergebnissen der in Washington ansässigen Organisation zufolge Wort gehalten. „Trotz seiner vielen Ticks und Ausraster ist er im Grunde ein Konzernchef“, sagt Rick Claypool, der zu den Autoren der Studie zählt. „Er geht die Sache also mit der Mentalität eines Unternehmers an“ - und wenn es um Strafzahlungen gehe, lägen auch seine Sympathien auf der Seite der betroffenen Unternehmen.

Claypool bezeichnet es als bemerkenswert, welch große Rücksicht die von Trump ernannten Behördenleiter auf Konzerne nähmen, während sie etwa bei kleinsten Drogendelikten oder bei einer erstmaligen illegalen Einreise eine konsequente Null-Toleranz-Strategie verfolgten. Als Beispiel nennt er den Fall eines Saatgutherstellers, gegen den die EPA im letzten Monat unter Obama wegen Verstößen gegen Pestizidvorschriften eine Strafe von 4,9 Millionen Dollar angekündigt hatte. Zwei Monate später, unter Trump, wurde dies revidiert - auf 150 000 Dollar Strafe und 400 000 Dollar für ein Programm für Sicherheit am Arbeitsplatz.