Insgesamt habe sich die Qualität und der Zugang zu den Gesundheitssystemen weltweit verbessert, heißt es in der Studie, die am Mittwoch in der Fachzeitschrift „The Lancet“ veröffentlicht wurde. In einigen Ländern sei die Entwicklung aber langsamer geworden, während gleichzeitig neue Anforderungen an die Gesundheitssysteme gestellt würden - etwa weil Krebs und andere nicht-übertragbare Krankheiten öfter auftreten.