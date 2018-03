Studie zu Schwellenländern: Türkei ist aus dem Gleichgewicht geraten

„Aus dem Gleichgewicht“ sieht die Studie vor allem die Türkei: In keinem Land sei die „Aushöhlung der Gewaltenteilung“ zuletzt so deutlich vorangetrieben worden wie in der „stark defekten Demokratie am Bosporus“ seit dem Putschversuch vom Juli 2016. Beobachtet werde eine „massive Einschränkung von Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit“, eine „Indoktrinierung der eigenen Anhängerschaft“ und eine Marginalisierung der Opposition“.