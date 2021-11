Sturm auf Kapitol: Berufungsgericht stoppt Freigabe von Trump-Akten

Das Berufungsgericht setzte eine Anhörung in dem Fall für den 30. November an. Der Untersuchungsausschuss verlangt Einblick in Trumps Anrufprotokolle, Entwürfe von Reden, Notizen und andere Dokumente, die mit dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar in Verbindung stehen. Davon erhoffen sie sich Aufschluss über die Ereignisse, die zu den Unruhen führten, und über Trumps Bemühungen, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl zu kippen.