Sturm auf US-Kapitol Lange Haft für Ex-Anführer der rechtsradikalen „Proud Boys”

06. September 2023 | Quelle: dpa

Eine Geschworenenjury hatte Henry «Enrique» Tarrio wegen «aufrührerischer Verschwörung» schuldig gesprochen. Bild: Bild: dpa

Wegen des Angriffs auf das US-Kapitol im Januar 2021 soll der frühere Anführer der rechtsradikalen Gruppe „Proud Boys” 22 Jahre lang in Haft. Das Strafmaß für Henry „Enrique” Tarrio wurde am Dienstag festgelegt, wie das US-Justizministerium im Anschluss mitteilte. Eine Geschworenenjury an einem Gericht in der Hauptstadt Washington hatte Tarrio im Mai wegen „aufrührerischer Verschwörung” im Zusammenhang mit der Attacke vom 6. Januar 2021 schuldig gesprochen. Nun folgte die Verkündung des Strafmaßes. Mehrere US-Medien zitierten einen Anwalt Tarrios mit den Worten, sein Mandant plane, Berufung einzulegen.