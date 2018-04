Sturz des Ministerpräsidenten: Die Politikkrise in Armenien bringt ein wenig mehr Distanz von Russland

MoskauNach wochenlangen Protesten steht die Opposition in Armenien kurz vor dem Ziel: Der Machtwechsel in Eriwan könnte am 1. Mai real werden, wenn der Anführer der Proteste Nikol Paschinjan im Parlament zum Ministerpräsidenten gewählt wird. Am Montag wurde er von seiner Partei „Elk“ („Ausweg“) für den derzeit vakanten Posten nominiert. Zwei weitere Fraktionen wollen für ihn stimmen.