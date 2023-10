Sturzflut: Indischer Gletschersee läuft über und überflutet Tal – 14 Tote und rund 100 Vermisste

Weil in den kommenden beiden Tagen mehr Regen in der Region erwartet wird, warnen Meteorologen vor Erdrutschen und Unterbrechungen im Flugverkehr. Bereits in den vergangenen Monaten sind in Bergregionen in Indien, Pakistan und Nepal zahlreiche Menschen durch sintflutartige Regenfälle, Überflutungen und Erdrutsche gestorben.