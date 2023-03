Subventionsstreit: US-Präsident Biden und EU-Kommissionschefin von der Leyen planen Treffen am 10. März

Inmitten des Subventionsstreits wollen sich US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 10. März in Washington treffen. Geplant seien Gespräche über eine amerikanisch-europäische Abstimmung im Kampf gegen die Klimakrise mithilfe von Investitionen in saubere Technologien, die auf sicheren Lieferketten basierten, teilte das US-Präsidialamt am Donnerstag mit.