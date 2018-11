Suche nach Absturzursache Erster Flugschreibe von Unglücks-Boeing in Indonesien gefunden

Marinetaucher in Indonesien haben nach eigenen Angaben einen Flugschreiber der abgestürzten Lion-Air-Maschine gefunden. Auf Fernsehaufnahmen am Donnerstag waren zwei Taucher zu sehen, die ein orangefarbenes Gerät in einen weißen Container stellten, der dann wiederum zu einem Such- und Rettungsschiff gebracht wurde. Im Interview beschrieben die Männer, auch den Rumpf der Unglücksmaschine gesehen zu haben, die am Montag über der Javasee abstürzte und 189 Menschen in den Tod riss.