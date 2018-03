Suche nach Erdgas: Spannungen zwischen Ankara und Nikosia dauern an

NikosiaDie geplante Suche nach Erdgasvorkommen unter dem Meeresboden vor Zypern führt weiter zu Spannungen zwischen der Republik Zypern und der Türkei. Laut Regierungskreisen in Nikosia hindern türkische Kriegsschiffe ein vom italienischen Energieunternehmen ENI gemietetes Gasbohrschiff daran, ein Forschungsgebiet südöstlich der Hafenstadt Larnaka zu erreichen. Die Blockade dauere mittlerweile seit Freitagabend an, hieß es am Montag. Die italienische Regierung und die EU seien über den Zwischenfall informiert worden.