Suche nach Koalitionspartner: Israels Parlament nimmt Gesetzentwurf zur Selbstauflösung an

Netanjahu wandte sich am Abend in einer Ansprache an die Nation. Er rief sein potenziellen Partner, die säkular-nationalistische Partei Israel Beitenu seines ehemaligen Verteidigungsministers Avigdor Lieberman auf der einen und ultrareligiöse jüdische Partien auf der anderen Seite auf, „das Wohl der Nation über jedes andere Interesse“ zu stellen. Was Israel nicht brauche, sei eine weitere „teure, verschwenderische“ Wahl. Er machte Lieberman für die politische Krise verantwortlich, zeigte sich aber optimistisch, dass sie in den nächsten 48 Stunden gelöst werden könne.