Sudan: Kämpfe im Sudan gehen weiter – Waffenruhe endet um Mitternacht

Im Sudan ist auch wenige Stunden vor Auslaufen einer Waffenruhe kein Ende des Konflikts zwischen Armee und paramilitärischer RSF-Miliz in Sicht. Beide Seiten beschuldigten sich am Sonntag erneut gegenseitig, die Feuerpause gebrochen zu haben. Diese endet offiziell um Mitternacht (MEZ). In der Hauptstadt Khartum war die Lage am Vormittag zunächst ruhig, berichtete ein Reuters-Reporter. Am Samstagabend hatten sich Armee und Miliz schwere Gefechte in der Nähe des Stadtzentrums geliefert.