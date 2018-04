Süd- und Nordkorea: „Trump hat etwas erreicht“

Sie haben das Zusammentreffen von Moon und Kim Jong Un als ein historisches Ereignis bezeichnet. Ist Trumps „Mad Dog“-Taktik also aufgegangen?

Ich vermag nicht zu beurteilen, wie sein Verhalten bei der nordkoreanischen Staats- und Parteiführung angekommen ist. Trump hat auf jeden Fall etwas erreicht, was alle US- Präsidenten vor ihm nicht erreicht haben, nämlich dass China sich an den UN-Sanktionen gegen Pjöngjang ernsthaft beteiligt hat und zwar so weit, dass sie tatsächlich eine Wirkung gezeigt haben.