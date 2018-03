Südafrikas Staatspräsident: Warum Jacob Zumas Tage als Staatschef gezählt sind

Nur Zuma selbst will das alles offenbar noch nicht so recht wahrhaben – und gibt sich stur. Offenbar leidet er an einem besonders schweren Fall von Realitätsverlust, glaubt er doch noch immer an seine fortgesetzte Popularität in der eigenen Partei - und daran, nichts wirklich falsch gemacht zu haben. Stattdessen fordert er eine dreimonatige Übergangsfrist, in der er wohl seine Schäflein ins Trockene bringen und Südafrika durch einen irrwitzigen Nukleardeal mit Russland noch tiefer in den Ruin reißen würde. Kein Wunder, dass der ANC ihm diesen Aufschub inzwischen verwehrt.