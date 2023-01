Südamerika Bolsonaro-Anhänger dringen in Kongress in Brasilien ein

08. Januar 2023 | Quelle: dpa

Jair Bolsonaro wurde im Oktober als brasilianischer Präsident abgewählt. Bild: Bild: dpa

Anhänger des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro haben den Kongress in der Hauptstadt Brasília gestürmt. Sie schlugen die Scheiben der Fassade ein und drangen in die Eingangshalle vor, wie am Sonntag im Fernsehsender Globo zu sehen war.