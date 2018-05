Südamerika: Kolumbianer müssen in Stichwahl über neuen Präsidenten entscheiden

BogotaDie Kolumbianer entscheiden in einer Stichwahl am 17. Juni, wer der nächste Präsident des südamerikanischen Landes wird. Bei der ersten Runde der Präsidentenwahl schnitt am Sonntag der rechtsgerichtete Kandidat Ivan Duque am besten ab. Er kam nach Auszählung nahezu aller Stimmen auf 39 Prozent.