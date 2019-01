 Südamerika: Maduros zweite Amtszeit – Venezuela blutet weiter aus

CaracasVenezuela versinkt in Elend und Chaos, doch im Präsidentenpalast Miraflores in Caracas heißt es trotzig: Weiter so! „Ich schwöre, den Sozialismus des 21. Jahrhunderts aufzubauen“, sagt Präsident Nicolás Maduro, als er am Donnerstag im Obersten Gerichtshof den Eid für seine zweite Amtszeit ablegt.