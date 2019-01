 Südamerika: Mehrere ausländische Journalisten in Venezuela festgenommen

In Venezuela tobt ein Machtkampf zwischen Maduro und Oppositionsführer Juan Guaido, der sich vor einer Woche zum Interimspräsidenten ausgerufen hatte. Guaido wird von den USA unterstützt. Wie die Regierung in Washington mitteilte, will Vizepräsident Mike Pence am Freitag nach Miami reisen, um dort vor Exil-Venezolanern für Guaido zu werben. Unklar ist, welchen Rückhalt Maduros Herausforderer in der heimischen Armee genießt.