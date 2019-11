Südamerika: Morales-Anhänger Daniel Choque wird neuer bolivianischer Parlamentschef

Aus Sorge vor einer weiteren Eskalation der Lage schickte UN-Generalsekretär António Guterres einen Sondergesandten in das südamerikanische Land. Er habe den Franzosen Jean Arnault gebeten, mit allen Beteiligten zu sprechen und die Unterstützung der Vereinten Nationen bei der Suche nach einer friedlichen Lösung der Krise anzubieten, sagte Guterres nach Angaben seines Sprechers am Donnerstag in New York. Arnault, der zuvor unter anderem bereits als Sondergesandter für Kolumbien, Afghanistan und Guatemala gearbeitet hatte, werde noch am Donnerstag nach Bolivien reisen.