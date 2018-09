Südamerika Tausende Argentinier protestieren gegen Sparkurs der Regierung

Die Verhandlungen mit dem IWF wecken bei vielen Argentiniern Erinnerungen an die Wirtschaftskrise von 2001/2002, die Millionen Bürger in die Armut stürzten. Viele machen die Kreditbedingungen des IWF dafür verantwortlich. Der Sprecher des Fonds, Gerry Rice, sagte am Donnerstag, die Gespräche sollten so schnell wie möglich zum Abschluss gebracht werden.