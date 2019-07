Südamerika: Teile Venezuelas haben offenbar wieder Strom

CaracasIn Venezuela sind nach dem massiven Stromausfall vom Montag die ersten Lichter wieder angegangen. In der Hauptstadt Caracas und mindestens fünf der 23 Bundesstaaten des Landes sei die Stromversorgung wiederhergestellt, sagte Energieminister Freddy Brito am Dienstag. In vier weiteren Bundesstaaten fließe der Strom zumindest in einigen Gebieten. Die Opposition rief zu einer Kundgebung auf, zu der in Caracas aber nur einige Hundert Menschen kamen.