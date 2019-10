Südamerika Uruguay wählt neuen Präsidenten – Stichwahl wahrscheinlich

Nach drei linken Regierungen wählte Uruguay am Sonntag den Nachfolger des Sozialisten Tabaré Vázquez. Als Favoriten gingen Daniel Martínez (62) vom Regierungsbündnis Frente Amplio und Luis Lacalle Pou (46) von der konservativen Partido Nacional ins Rennen. „Die Uruguayer haben großes Vertrauen in das demokratische System“, sagte Vázquez am Sonntag vor der Stimmabgabe in Montevideo.